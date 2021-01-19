Дуров рассказал о борьбе Telegram с призывами к насилию в США

За прошедшую неделю мессенджер Telegram заблокировал не одну сотню различных призывов к насильственным действиям в рамках общественных волнений в Соединенных Штатах. Об этом рассказал владелец российского приложения Павел Дуров.

Он указал, что противостояние пропаганде насилия производилось еще с начала месяца, когда произошел резкий рост числа американских пользователей мессенджера. Благодаря решительным действиям модераторов, по словам Дурова, были остановлены призывы, которые могли «охватить десятки тысяч подписчиков».

Глава Telegram обозначил, что его команда будет продолжать работу по удалению контента, прямо подталкивающего к насилию. Он также отметил, что компания будет внимательно наблюдать за развитием событий в США, хотя американские граждане и составляют менее 2% пользователей приложения. Об этом он написал в своем канале в Сети.

Ранее некоммерческая организация в США подала в суд на корпорацию Apple с требованием удалить Telegram из магазина приложений, а также выразила намерение оформить аналогичный иск в адрес Google. По утверждению НКО, администрация мессенджера якобы бездействовала в отношении экстремистских призывов, связанных с беспорядками в Вашингтоне.