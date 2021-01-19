«Стильный парень с обложки»: в Уфе дворнику организовали фотосессию для оказания финансовой помощи

Уфимский фотограф организовал стильную фотосессию для дворника Юрия. Таким необычным способом для работника ЖЭКа был организован сбор средств – Юрий стал жертвой мошенников.

Всего нужно было собрать неподъемные для дворника 700 тысяч рублей. Но после того, как друг Юрия опубликовал в соцсетях его историю, нужная сумма собралась меньше чем за сутки.

Долги у дворника образовались из-за действий мошенников – Юрий чуть не лишился жилья. Собранные пожертвования превысили необходимую сумму – на оставшиеся деньги мужчина планирует сделать в своей квартире ремонт.