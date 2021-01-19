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Ученые нашли способ выявлять риск смертельно опасного развития COVID-19

Анна Берестовая
00:41 19.01.2021
Открытый специалситами возможный способ диагностики является недорогим и простым в осуществлении.
Ученые нашли способ выявлять риск смертельно опасного развития COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Концентрация свободно циркулирующей митохондриальной ДНК в крови зараженных коронавирусной инфекцией людей может показывать потенциальную тяжесть заболевания. Такое открытие сделали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Высокий уровень мтДНК наблюдался у лиц, которым потребовалась интенсивная терапия и которые находились на пороге скорой смерти. Больные, скончавшиеся от коронавируса или перенесшие развитие тяжелой дисфункции легких, имели в плазме крови в среднем в 10 раз больше митохондриальной ДНК.

Такие наблюдения были сделаны в результате исследования, в котором использовались данные  97 пациентов с COVID-19. Соответствующая статья была предварительно опубликована в журнале JCI Insight. Примечательно, что тест на мтДНК является быстрым и не требует значительных денежных затрат.

Ранее российский невролог рассказала, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с последствиями инфекции спустя годы после ее перенесения. В их числе возможны нарушение сна, мышечное поражение и, возможно, развитие заболеваний головного мозга.

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