Отреставрированный ГАЗ-24 выставлен на продажу за несколько миллионов рублей

Отреставрированный автомобиль ГАЗ-24 «Волга» был выставлен на продажу за три миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал по продаже автомобилей.

По данным портала, автомобиль выпущен в 1973 году и позже был полностью отреставрирован инженерами Горьковского автомобильного завода в цехах предприятия. Отмечается, что сохранены все оригинальные детали автомобиля.

Пробег красной «Волги» с механической коробкой передач составляет всего 310 километров. На данный момент автомобиль находится в частной коллекции.