Вступил запрет устраивать свалки отходов рядом с ЛЭП и в лесах

В пятницу, 1 января, в России вступил запрет устраивать в лесах свалки бытовых отходов в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи (ЛЭП). Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Также запрещается устраивать свалки отходов в лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения.