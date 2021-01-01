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Вступил запрет устраивать свалки отходов рядом с ЛЭП и в лесах

Виктория Ивашечкина
09:00 01.01.2021
Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Вступил запрет устраивать свалки отходов рядом с ЛЭП и в лесах
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

В пятницу, 1 января, в России вступил запрет устраивать в лесах свалки бытовых отходов в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи (ЛЭП). Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Также запрещается устраивать свалки отходов в лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения.

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