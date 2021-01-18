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Ученые обнаружили условия для существования жизни на ближайших звездах

Светлана Иванова
09:52 18.01.2021
Исследователи посчитали красных карликов более дружелюбными к жизни, чем предполагалось ранее.
Ученые обнаружили условия для существования жизни на ближайших звездах
© Фото: NASA,ESA, G. Bacon, Globallookpress
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Частые вспышки на красных карликах не всегда препятствуют существованию жизни на планетах, вращающихся рядом с этим видом звезд. Таковы результаты исследования, проведенного командой ученых из Северо-Западного университета и Университета Колорадо.

В ходе работы авторы полагались на данные спутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и долгосрочные климатические данные экзопланет из других исследований, отмечается в материале, опубликованном в Nature Astronomy.

В частности, исследователи изучали свойства  планет, вращающихся в обитаемых зонах карликовых звезд M и K - наиболее распространенных звезд во Вселенной.

Авторы оценивали состояние озонового слоя планет, часто страдающих от звездной активности. Считается, что ультрафиолетовое излучение разрушает озон в атмосфере планет. Именно озоновый слой, в свою очередь, увеличивает вероятность появления и существования жизни, как это наблюдается на Земле.

Ученые пришли к выводу, что звездные вспышки не исключают существования жизни, поскольку в определенных обстоятельствах весь атмосферный озон не разрушается и со временем даже приходит к определенному балансу. Этот факт свидетельствует о том, что у жизни на поверхности есть шанс на борьбу, верят авторы исследования.

Стоит отметить, что звезды, относящиеся к красным карликам, являются самым распространенным видом звезд в нашей части галактики и, вероятно, во всем Млечном Пути. Поэтому множество из обнаруженных астрономами экзопланет земного типа и потенциально поддерживающих жизнь находятся на орбите возле красных карликов. 

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