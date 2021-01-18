В России стартовала массовая вакцинация граждан от COVID-19

В России 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Граждане страны от инфекции COVID-19 могут привиться одним из двух зарегистрированных препаратов - это «Спутник V», разработанный Научным центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

На данный момент в гражданский оборот выпущено больше полутора миллионов доз вакцин. При этом процедура является бесплатной.

В Москве вакцина от COVID-19 есть у медицинских специалистов уже в 70 прививочных пунктах. В первую очередь укол делают тем, кто по долгу службы и в силу своей профессии работает с людьми. Это врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, культуры, сферы услуг, энергетики, промышленники, журналисты. Список постоянно расширяется.

Первыми сегодня для прохождения процедуры пришли в поликлиники жители Владивостока. В коридорах медучреждений столицы Приморья пациенты собирались уже с утра, однако людей было умеренное количество, потому что прием проходит по записи с соблюдением антиковидных мер. Для прохождения процедуры желающие привиться сначала заполняют специальные бланки, затем проходят осмотр терапевта, а после этого - идут в процедурный кабинет.

Борьбу с COVID-19 продолжают и в ЦВО, где стартовала вакцинация вторым компонентом. Через три недели после укола у военнослужащих выработались антитела, но гуморальный иммунитет не очень стойкий, поэтому медикам важно закрепить эффект. Теперь справиться с этой задачей должен второй компонент препарата.

Кроме того, после того, как вакцину получили главы семейств - военные медики, командный состав и военные на боевом дежурстве, теперь возможность защититься от коронавируса появилась и у членов семей военнослужащих. В ближайшее время в Екатеринбурге «Спутником-V» привьют 300 человек - в основном это жены офицеров местного гарнизона. Прививку они могут сделать в окружном военном госпитале и непосредственно в воинских частях. Через три недели им также предстоит вернуться, чтобы закрепить эффект вакцины вторым компонентом.