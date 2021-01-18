В США арестовали известного рок-музыканта за участие в штурме Капитолия

В ФБР сообщили об аресте американского гитариста и лидера рок-группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в штурме Капитолия.

«Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших "спрей от медведей" в отношении полиции Капитолия», - сообщается на странице подразделения ведомства в Twitter.

По сообщениям СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. После этого ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.

Массовые беспорядки произошли 6 января в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек.