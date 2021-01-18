Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США арестовали известного рок-музыканта за участие в штурме Капитолия

Алена Миронова
09:40 18.01.2021
Джон Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших «спрей от медведей» в отношении полиции Капитолия.
В США арестовали известного рок-музыканта за участие в штурме Капитолия
© Фото: POP-EYE, imago-image, Globallookpress
Читайте нас на:

В ФБР сообщили об аресте американского гитариста и лидера рок-группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в штурме Капитолия.

«Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших "спрей от медведей" в отношении полиции Капитолия», - сообщается на странице подразделения ведомства в Twitter.

По сообщениям СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. После этого ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.

Массовые беспорядки произошли 6 января в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.