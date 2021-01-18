В стране и мире В США пробуют лечить коронавирус радиацией Алена Миронова Анализы крови и снимки легких доказали эффективность небольшой дозы радиации. © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Американские ученые проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов, зараженных COVID-19. В течение 10-15 минут исследователи облучали легкие десяти пациентов разного возраста и пола, страдающих от тяжелой формы пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекции. «Девять пациентов показали быстрое улучшение в течение 24 часов и были выписаны из больницы в течение трех дней, что в четыре раза быстрее, чем те пациенты, которые не проходили это лечение», — отмечается в статье Nuclear News. Анализы крови и снимки легких доказали безопасность и эффективность небольшой дозы радиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика