В Алжир доставят 500 тысяч вакцин «Спутник V»

Алжир стал первой африканской страной, которая зарегистрировала российский «Спутник V» в качестве препарата для вакцинации своих граждан от инфекции COVID-19. В январе власти страны получат полмиллиона доз нашей вакцины.

Как заявили в Комитете по отслеживанию коронавируса, алжирские власти выбирают только самые безопасные и эффективные препараты. И надеются привить до 70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Напомним, что российский препарат «Спутник V», созданный институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировал уже целый ряд стран, в том числе Белоруссия, Аргентина, Боливия, Палестина, Парагвай и Венесуэла.