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В Алжир доставят 500 тысяч вакцин «Спутник V»

Валентина Пескова
08:58 18.01.2021
Это первая страна в Африке, которая намерена привить до 70% своего населения от коронавируса препаратом российского производства.
В Алжир доставят 500 тысяч вакцин «Спутник V»
© Фото: XinHua, Globallookpress
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Алжир стал первой африканской страной, которая зарегистрировала российский «Спутник V» в качестве препарата для вакцинации своих граждан от инфекции COVID-19. В январе власти страны получат полмиллиона доз нашей вакцины.

Как заявили в Комитете по отслеживанию коронавируса, алжирские власти выбирают только самые безопасные и эффективные препараты. И надеются привить до 70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Напомним, что российский препарат «Спутник V», созданный институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировал уже целый ряд стран, в том числе Белоруссия, Аргентина, Боливия, Палестина, Парагвай и Венесуэла.

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