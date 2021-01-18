«В поликлиниках - и пенсионеры, и юристы»: во Владивостоке началась массовая вакцинация от COVID-19

Россия начинает массовую вакцинацию от коронавируса. По поручению президента РФ, с сегодняшнего дня любой желающий может совершенно бесплатно привиться одним из двух зарегистрированных в стране препаратов. Это «Спутник V», разработанный Научным центром Гамалеи совместно с Минобороны, и «Эпивак-Корона» от новосибирского центра «Вектор».

На данный момент в гражданский оборот выпущено больше полутора миллионов доз вакцин. Как передает корреспондент «Звезды» Денис Ивлев из Владивостока, там уже вовсю идет вакцинация в одном из прививочных пунктов города.

В коридорах поликлиник столицы Приморья с утра постепенно собираются пациенты, однако людей там - умеренное количество, потому что прием проходит по записи с соблюдением антиковидных мер. Для прохождения процедуры желающие привиться сначала все заполняют специальные бланки, затем проходят осмотр терапевта, а после этого - идут в процедурный кабинет.

«Прививка сегодня в общем доступе, поэтому приходят люди из абсолютно разных сфер. Пенсионеры, менеджеры или юристы различных предприятий. Чтобы получить прививку, нужно заранее позвонить или прийти в пункт вакцинации и заявить о своем желании. При себе нужно иметь полис обязательного медстрахования, Снилс и паспорт. Так же нужно учесть, нет ли у вас противопоказаний», - рассказал Денис Ивлев.

К противопоказаниям медицинские специалисты относят острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

Кроме того, среди них также значатся нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вакцинация допускается после нормализации температуры. Также прививка противопоказана при беременности и в период грудного вскармливания. Запрещено делать вакцину людям, не достигшим возраста до 18 лет.

Для того, чтобы сделать прививку, человеку требуется провести в поликлинике всего 20-30 минут. После этого можно задержаться еще на полчаса в комнате отдыха под наблюдением медиков, если есть опасения за свое самочувствие.