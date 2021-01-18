Православные христиане готовятся встретить Крещение без традиционного купания в проруби

Православные сегодня отмечают Крещенский сочельник. Верующие готовятся к большому празднику Крещения Господня, который начнется с появлением на небе первой звезды 19 января.

По традиции, в этот вечер отправляются за святой водой и к купелям, чтобы окунуться в ледяную прорубь - иордань. Но из-за пандемии любимые в народе крещенские купания пройдут не везде. В некоторых регионах - например, на Камчатке, в Приморье и Якутии - их запретили вовсе. Служители церкви освящать там купели не будут.

В некоторых регионах - на Алтае, в Хакасии, Крыму - число оборудованных иорданей значительно сократили. Там с одной стороны, люди также боятся распространения коронавируса, а с другой стороны - погода не балует теплом.

МЧС РФ напоминает: пользоваться самодельными прорубями опасно для жизни. В случае неприятности, на помощь будет прийти некому. Верующим рекомендуют ограничиться церковной службой и строго соблюдать антивирусные меры.