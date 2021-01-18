К южным границам США движется огромный караван мигрантов из Гондураса

Несколько тысяч мигрантов движутся в сторону южных границ США и требуют от недавно избранного президента Джо Байдена смягчения миграционной политики.

Кордоны силовиков пытаются сдержать поток людей. После двух ураганов, которые обрушились на Центральную Америку, в условиях пандемии COVID-19 положение бедных групп населения усугубилось. Люди движутся к границам США в надежде получить там жилье и работу. Власти Гватемалы установили на дорогах дополнительные контрольно-пропускные пункты, благодаря чему часть каравана беженцев удалось заблокировать.

В ноябре Джо Байден заявил о своем намерении предоставить гражданство более чем 11 миллионам нелегальных мигрантов в первые 100 дней своего президентства.