Акция «Елка желаний» исполнила мечту восьмилетней Александры полетать на вертолете над Москвой

Еще одна мечта исполнилась благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Восьмилетняя Александра очень хотела отправиться в полет над Москвой - и все получилось.

В роли новогоднего волшебника выступил вице-премьер Юрий Борисов. В свое первое вертолетное путешествие Александра отправилась на вертолете «Ансад», который сертифицирован для полетов в городской зоне.

«Мне понравилось, когда мы взлетали», - поделилась девочка своими впечатлениями.

После полета девочку ждало обязательное чаепитие. Александра не смогла сформулировать, почему ей так сильно захотелось полетать над городом. Но зато она уже четко знает, кем хочет стать. Девочка призналась, что мечтает быть парикмахером.

Полет должен был состояться раньше, однако все сорвалось из-за нелетной погоды. Сначала было решено отправиться в путешествие по Москве - покататься на коньках, прогуляться по Красной площади, а также проехаться на фуникулере на Воробьевых горах.