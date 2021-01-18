В стране и мире В Одессе произошел крупный пожар в гостинице Алена Миронова По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Одессе произошел пожар в гостинице Sun City Arcadia Apartments. Пламя вспыхнуло на третьем этаже и быстро перекинулось на крышу. Спасатели организовали эвакуацию постояльцев. По предварительным данным, два человека погибли. По словам гостей отеля, пожар мог произойти из-за неисправной проводки - совсем недавно ее меняли, а до этого в здании наблюдались проблемы со светом. Об этом сообщил украинский телеканал «112 Украина». К месту происшествия прибыли вице-мэр Михаил Кучук и глава Приморской районной администрации Марат Королев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика