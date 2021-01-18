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Более 95 миллионов человек в мире заразились COVID-19

Валентина Пескова
07:29 18.01.2021
Больше всего выявленных случаев инфицирования (23 928 643) приходится на США, далее следуют Индия - 10 557 985 и Бразилия - 8 488 099.
Более 95 миллионов человек в мире заразились COVID-19
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Cогласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 18 января в мире превысило 95 миллионов.

В отчете ученых, который составлен на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, инфекцией COVID-19 заразились c начала пандемии 95 003 533 человека, из них 2 029 938 умерли. Больше всего выявленных случаев заболевания приходится на США - 23 928 643 человека. Далее следуют Индия - 10 557 985 граждан страны и Бразилия - 8 488 099 пациентов, пишет ТАСС.

Россия, согласно данным из США, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. В отчете российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 указано, что в нашей стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заражения, из них выздоровели 2 960 431 человек, умерли 65 566.

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