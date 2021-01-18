Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

Самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока по причине разрушения части шасси. Об этом сообщил представитель международного аэропорта.

«При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. Это был учебно-тренировочный полет, самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании "Аврора"», - передает РИА Новости слова представителя аэропорта.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Экипаж проводил тренировочный полет. Пассажиров на борту не было - только два члена экипажа.

«Во время выбега воздушного судна по ВПП произошло разрушение пневматика стойки шасси. То есть шина снялась с обода колеса», - передает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

По его словам, механические повреждения самолета отсутствуют. В настоящий момент воздушное судно уже отбуксировали со взлетной полосы на ремонт, после чего самолет снова продолжит полеты.