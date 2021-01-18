В ГИБДД поддержали идею изменить правила на дорогах для мотоциклистов

В России ради мотоциклистов могут пересмотреть правила дорожного движения. В ГИБДД поддержали идею изменить требования к заграждениям на трассах. Они должны быть менее травмоопасны для байкеров - особенно для случаев возможного падения на большой скорости.

Активисты пошли дальше: они предложили дать владельцам мотоциклов право на спецсигналы, чтобы их было лучше видно на загородных дорогах и скоростных магистралях. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Подобная практика уже существует за рубежом. Однако в настоящий момент монополию на мигалки в полиции пока намерены оставить только для патрульных мотоциклов.

Ранее в России предложили повысить размер штрафов за превышение допустимого уровня шума для мотоциклистов. Наказания в виде предупреждений или штрафов в 500 рублей посчитали неубедительными и неэффективными.