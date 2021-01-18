В Китае отмечен рекордно низкий рост ВВП

Темпы экономического роста Китая в 2020 году составили 2,3% - это минимальное значение более чем за 40 лет. Как сообщает ТАСС - со ссылкой на доклад Государственного статистического агентства страны - на снижение роста ВВП повлияла пандемия коронавирусной инфекции.

Согласно документу, динамика ВВП начала восстанавливаться лишь в последнем квартале прошлого года и составила 6,5%. В 2019 году динамика этого периода составила 6%.

Масштабы экономики Китая за прошедший год превысили 101,59 триллионов юаней – примерно 15,66 триллионов долларов по текущему курсу. Отмечается рост аграрного сектора на 3%, промышленности на 2,6% и сферы услуг на 2,1%.

Динамика ниже показателей 2020 года в Китае отмечалась в 1976 году – тогда ВВП страны уменьшился на 1,6%.