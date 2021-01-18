В СК захотели ужесточить уголовную ответственность для физлиц

В СК РФ положительно относятся к потенциальной корректировке уголовной ответственности для физических лиц в сторону ужесточения. Об этом сообщила зампредседателя комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Внести изменения предлагается в установленные сроки давности уголовных наказаний за преступления в области уклонения от уплаты налогов на крупную сумму. В настоящее время у физлиц срок давности составляет два года, тогда как юрлицам могут быть назначены санкции в течении 10 лет.

«Предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», - обозначила зампредседателя СК РФ в беседе с «Известиями».

Кроме того, в Следственном комитете хотят ускорить процесс работы в области расследования подобных преступлений и позволить Федеральной налоговой службе не ждать обязательные два месяца перед отправкой данных о должниках в СК. Леоненко объяснила, что в потере времени, за которое нарушитель должен возместить ущерб, «просто нет смысла».

Ранее в Министерстве финансов России напомнили порядок выплат налога на доход по вкладам, превышающим миллион рублей. Власти дополнительно подчеркнули, что налогом облагается не весь вклад, а только проценты по нему.