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Вучич дал старт поставкам газа из «Турецкого потока» в Сербию

Ян Брацкий
08:51 01.01.2021
Глава республики поблагодарил всех участников проекта и отметил его важную роль для страны.
Вучич дал старт поставкам газа из «Турецкого потока» в Сербию
© Фото: gazprom.ru

Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из трубопровода «Турецкий поток» в соединительный газопровод Болгария-Венгрия. Магистраль проходит по территории страны.

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», - приводит РИА Новости слова Вучича.

Торжественное мероприятие состоялось при участии посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко и главы госкомпании «Србиягаз». Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград намерен развивать партнерские отношения с Россией. Политик намерен вести самостоятельную, независимую политику, развивать дружественные отношения с Россией и обсуждать ключевые вопросы в рамках укрепления дальнейшего сотрудничества.

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