В стране и мире Вучич дал старт поставкам газа из «Турецкого потока» в Сербию Ян Брацкий Глава республики поблагодарил всех участников проекта и отметил его важную роль для страны. © Фото: gazprom.ru Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из трубопровода «Турецкий поток» в соединительный газопровод Болгария-Венгрия. Магистраль проходит по территории страны. «Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», - приводит РИА Новости слова Вучича. Торжественное мероприятие состоялось при участии посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко и главы госкомпании «Србиягаз». Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград намерен развивать партнерские отношения с Россией. Политик намерен вести самостоятельную, независимую политику, развивать дружественные отношения с Россией и обсуждать ключевые вопросы в рамках укрепления дальнейшего сотрудничества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика