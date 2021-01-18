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«Не готов работать в море»: почему в Турции затонул украинский сухогруз

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
04:21 18.01.2021
На борту судна находилось минимум 12 человек – шесть из них удалось спасти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У прибрежного турецкого города Инкум развернута спасательная операция по поиску экипажа затонувшего украинского сухогруза «Арвин». На его борту находилось как минимум 12 человек. Поиск людей проводят несколько спецпатрулей. Из-за сильного шторма операцию приходится прерывать.

Судно направлялось из Грузии в Болгарию. Сухогруз практически достиг места назначения, но в нескольких километрах от турецкого порта Бартын он пошел ко дну по невыясненным причинам.

К катастрофе могла привести изношенность судна. «Арвин» был построен 1975 году. Судно не раз заходило в российские порты, где проходило обязательную проверку.

«В мире такого класса суда уже не работают. Это судно проверялось в Ростове - в июле последний раз. Техническое состояние недостаточно хорошее, для того, чтобы работать в море и при таких погодных условиях» - отметила инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина.

Возможно, экономия на техническом обслуживании и стала причиной трагедии – украинская компания «Арвин шиппинг» печально известна регулярной невыплатой зарплат морякам.

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