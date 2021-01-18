Московские школы возвращаются к очному обучению
В учебных заведениях организованы меры безопасности для минимизации рисков заражения коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Столичные школьники возвращаются к очному обучению. Учащиеся 6-11 классов почти три месяца провели на «удаленке».
Ученикам разблокировали транспортные карты – теперь они вновь могут пользоваться правом льготного проезда и свободно перемещаться по городу.
При входе в школы каждому ученику будут измерять температуру. Чтобы избежать массового скопления учеников, они будут приходить в учебное заведение в разное время. Власти Москвы отметили – если в классе выявится хотя бы один случай заражения коронавирусом, то учащиеся будут вновь переведены на дистанционное обучение.