В стране и мире Московские школы возвращаются к очному обучению Алексей Курильченко В учебных заведениях организованы меры безопасности для минимизации рисков заражения коронавирусом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Столичные школьники возвращаются к очному обучению. Учащиеся 6-11 классов почти три месяца провели на «удаленке». Ученикам разблокировали транспортные карты – теперь они вновь могут пользоваться правом льготного проезда и свободно перемещаться по городу. При входе в школы каждому ученику будут измерять температуру. Чтобы избежать массового скопления учеников, они будут приходить в учебное заведение в разное время. Власти Москвы отметили – если в классе выявится хотя бы один случай заражения коронавирусом, то учащиеся будут вновь переведены на дистанционное обучение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика