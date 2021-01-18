Ученый рассказал, что повышает риск заражения COVID-19 на 250%

Плохой сон крайне негативно влияет на иммунную систему человека и приводит к многократному возрастанию рисков заражения различными заболеваниями, включая коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Ученый отметил, что человек, который спит менее пяти часов в сутки, может заразиться вирусным заболеванием с вероятностью на 250% больше, чем человек, спящий более семи часов. Он добавил, что нормальным для большей части людей является сон от семи до девяти часов в сутки.

Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал установить режим, позволяющий ложиться и просыпаться в одно и то же время ежедневно. Кроме того, он посоветовал не пользоваться будильниками, заменив их на специальные гаджеты, изменяющие освещенность помещения.

Ранее врач назвала семичасовой сон обязательным для защиты организма от простуды. Она объяснила, что тело во время сна активно восстанавливается и обеспечивает стабильное функционирования всех систем.