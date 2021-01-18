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В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

Анна Берестовая
03:42 18.01.2021
Аналогичный иск теперь собираются подать в адрес компании Google.
В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В Соединенных Штатах НКО Coalition for a Safer Web в судебном порядке потребовала от корпорации Apple удалить российский мессенджер Telegram из числа приложений в App Store. Соответствующий иск был подан в адрес американской компании в штате Калифорния. Об этом пишет «The Washington Post».

Представители НКО указали, что администрация Telegram не ввела каких-либо ограничений в отношении лиц, будто бы использовавших мессенджер для распространения сообщений экстремистского содержания, связанных с демонстрациями в Вашингтоне. В дальнейшем организация собирается начать аналогичное судебное разбирательство с Google.

Ранее сообщалось, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди американских пользователей. Показатели резко взлетели после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в ряде соцсетей.

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