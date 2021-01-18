В Минобороны приступили к использованию плазмы вакцинированных при лечении COVID-19

В клиниках Военно-медицинской академии начали применять иммунную плазму вакцинированных доноров. Данный метод применяется при комплексной терапии для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Терапия с помощью плазмы была успешно апробирована в период первой волны пандемии в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Для сбора плазмы были привлечены доноры имеющие антитела с наиболее высоким уровнем вируснейтрализующей активности. Указанная категория составляет около 10% от числа всех привитых. Отмечается, что плазма вакцинированных пациентов показала более высокую вируснейтрализующую активность по сравнению с плазмой переболевших пациентов.

Первый пациент, которому была введена плазма вакцинированного донора, находился на лечении в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко. Медики отметили положительную динамику изменения состояния пациента и указали на высокую эффективность использования иммунной плазмы при лечении коронавирусной инфекции.

Также Минобороны России активно участвует в 3-й фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии оборонного ведомства. В рамках испытаний военнослужащие были взяты под медицинское наблюдение с контролем динамики титра выработанных антител.