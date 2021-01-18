СК РФ предотвращает до 20 нападений подростков на учебные заведения за год

В течение года Следственный комитет России предотвращает до 20 возможных нападений на образовательные заведения, подготавливающиеся подростками. Соответствующую цифру озвучила заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко.

Она указала, что сотрудники Следственного комитета знакомы с механизмом выявления несовершеннолетних с опасными намерениями и, возможно, частично подготовивших будущую атаку.

«В большинстве случаев преступления удается предотвратить на стадии подготовки», - цитируют зампредседателя «Известия».

По словам Леоненко, в 2013 году было открыто специальное подразделение, занимающееся подобными вопросами, а также расследующее преступления в отношении подростков. Она добавила, что дела в данной области рассматриваются с реальным погружением в проблемы и исследованием условий и факторов их возникновения.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера, на стриме которого скончалась девушка. На видео молодой мужчина пытался обнаружить у умершей признаки жизни, привести ее в сознание, а затем плакал и обвинял себя в ее смерти, продолжая в этот момент трансляцию в Сети.