МЧС Крыма обеспечивает безопасность на дорогах в условиях снегопада

Сотрудники МЧС РФ по Республике Крым ведут работы по помощи населению в условиях снежного циклона. Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Андрей Павлюченко отметил, что ситуация находится под полным контролем службы.

Силы аэромобильной группировки МЧС оказывают помощь автомобилистам, попавшим в снежную колею. Для буксировки привлечена тяжелая техника. В службе отметили, что сообщений о пострадавших на дорогах не поступало.

Также были проведены работы по ликвидации заторов на дорогах в районе Ангарского и Грушевского перевалов. Осуществляется дежурство с применением спецтехники, организован мобильный пункт обогрева.

В главном управлении МЧС был развернут оперативный штаб для мониторинга ситуации по всем городам и районам Республики.

Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона в Крыму перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта. Из-за заносов в пригороде Алушты сотни машин встали в многокилометровую пробку. Аномальное похолодание в Республике продержится в ближайшие несколько дней.