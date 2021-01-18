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МЧС Крыма обеспечивает безопасность на дорогах в условиях снегопада

Алексей Курильченко
03:11 18.01.2021
По данным службы, ситуация находится под контролем.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ по Республике Крым ведут работы по помощи населению в условиях снежного циклона. Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Андрей Павлюченко отметил, что ситуация находится под полным контролем службы.

Силы аэромобильной группировки МЧС оказывают помощь автомобилистам, попавшим в снежную колею. Для буксировки привлечена тяжелая техника. В службе отметили, что сообщений о пострадавших на дорогах не поступало.

Также были проведены работы по ликвидации заторов на дорогах в районе Ангарского и Грушевского перевалов. Осуществляется дежурство с применением спецтехники, организован мобильный пункт обогрева.

В главном управлении МЧС был развернут оперативный штаб для мониторинга ситуации по всем городам и районам Республики.

Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона в Крыму перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта. Из-за заносов в пригороде Алушты сотни машин встали в многокилометровую пробку. Аномальное похолодание в Республике продержится в ближайшие несколько дней.

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