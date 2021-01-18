При пожаре в Петрозаводске погибли трое взрослых и ребенок

В результате пожара в одном из многоквартирных домов в Петрозаводске погибли трое взрослых и ребенок. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался» - говорится в сообщении ведомства.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.