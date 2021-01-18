Укол для элит: как на Украине проводят подпольную вакцинацию от COVID-19

На Украине разгорелся скандал, связанный с пандемией. Народное возмущение вызвало поведение украинской политической элиты. Ее представители в условиях распространения коронавирусной инфекции будто бы нашли способ защитить себя и сделать вакцинацию в обход закона.

Официально в страну не поставляется ни одна из вакцин от COVID-19. По данным местных журналистов, один из украинских предпринимателей наладил нелегальный канал поставок вакцины Pfizer, и последние месяцы успешно торговал ей. Препарат якобы пользовался большим спросом в политических кругах, вплоть до самых верхов.

«Мне рассказали интересную новость о том, что по рынку ходят некие посредники, дилеры, которые предлагают уколоться популярной вакциной Pfizer в одной из столичных клиник. Для меня эта новость показалась удивительной, потому что у нас еще не разрешена вакцинация. Оказалось, что за три тысячи евро каждый из желающих может получить такую услугу. Среди этих желающих оказались весьма известные не только бизнесмены, но и политики, депутаты, а также представители кабинета министров», - указала журналистка Светлана Крюкова.

Служба безопасности Украины начала расследование по данному вопросу. Примечательно, что тем, кто уже сделал прививку, при условии существования таких людей, через три недели потребуется второй укол.

«Это должно быть расследовано. Эта контрабанда, социальная несправедливость. У государства купить эту вакцину денег нет, а завезти в черную для элиты и для власти есть возможность», - возмутился киевский журналист Михаил Бродский.

И вся эта информация всплыла на фоне катастрофы в украинских больницах, в которых нет лекарств и элементарных перчаток с масками, а живые пациенты лежат в одних палатах вместе с телами умерших.

Кроме того, в стране не прекращаются начавшиеся в конце 2020 года протесты. Карантинные ограничения с каждым днем становятся все жестче, но поддержки гражданам от государства не поступает. Киев – единственный в Европе еще не заключил договор на поставку вакцины от COVID-19. Разработанное центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ российское средство от коронавируса упорно игнорируется, несмотря на предложения о поставке.

При этом, «Спутник V» Украина могла получить еще осенью.

«Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной... Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», - высказывался по вопросу предоставления вакцины Украине российский президент Владимир Путин.

Отказались здесь и от предложения производить «Спутник V» на заводе в Харькове, хотя институт Гамалеи был готов передать результаты своих исследований, чтобы в Министерстве здравоохранения страны убедились, что вакцина безопасна и эффективна.

«Если бы мы этим вопросом занялись еще до нового года, то в феврале месяце харьковская компания могла бы уже произвести порядка семисот тысяч доз вакцины, и мы уже как минимум в марте начали вакцинацию такой группы риска как медицинские работники. На данный момент мы исключительно теряем время», - поделился мнением глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Граждане страны вынуждены сами бороться за свое здоровье. Так, молодежное крыло оппозиционной платформы начало сбор подписей за регистрацию и производство в стране российского «Спутника V». О тайной же вакцинации жители Украины говорят даже не столько с осуждением, сколько с иронией.

«Мы бы тоже это сделали, были бы деньги», - подметил житель Одессы Семен Репенко.

Пока единственное, что остается простым украинцам, не ждать, когда вакцина от коронавируса окажется в их стране, а самим ехать и прививаться. В Европу, США, Израиль или - в Россию.

Ранее украинский журналист Иван Росада рассказал об образовании в его стране подпольного рынка прививания зарубежными вакцинами от коронавируса. По его словам, процедура осуществляется за определенную сумму и по знакомству.