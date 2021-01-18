Фрадков сообщил Путину о развитии российской экономики в условиях глобализации

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителем Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым. Это первая за долгое время публичная встреча президента с бывшим премьер-министром. Фрадков отметил, что сейчас институт работает по пятидесяти основным направлениям.

«Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас интересует и Китай, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве» - сообщил президенту Фрадков.

Глава института отметил, что аналитики пристально следят за развитием событий в конкурентной среде – как в политике, так и в экономике.