«Мне затыкают рот»: блогер рассказала о гонениях против сторонников Трампа в США

Блогер Анастасия, проживающая в американском Лос-Анджелесе, рассказала в эксклюзивном интервью программе «Открытый эфир» о притеснениях, которым подвергаются сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Из-за угрозы ареста девушка была вынуждена скрыть свое лицо.

«Люди страдают за свои убеждения – даже те, кто не участвовал в штурме Капитолия. Мой блог был заблокирован – мне буквально "заткнули рот". Полицейские арестовали мою подругу – ее двадцать часов продержали в стеклянной камере, допрашивали, довели до приступа эпилепсии. Все из-за того, что она писала в Facebook правду о демократах» - заявила Анастасия.

Девушка отметила, что в Лос-Анджелесе, где доминируют демократы, словно вновь воцарился 1920 год – все заведения закрыты. Сторонники Трампа в городе подвергаются гонениям, некоторые агрессивные жители даже стреляют из автоматов по тем, кто поддерживает президента.

«Если действующему президенту отключили всю связь, то что можно говорить о простых людях. Демократы прослушивают телефоны, следят за соцсетями. Это страшно. Это полный, тотальный контроль. И он будет только усиливаться – демократы боятся» - рассказала блогер.

Жители города массово скупают огнестрельное оружие – девушка даже сама попыталась приобрести средство самообороны, но ей не удалось, так как все было раскуплено. Анастасия предполагает, что число вооруженных нападений лишь увеличится – республиканцы также активно вооружаются, желая «свергнуть диктатуру демократов». Блогер опасается, что в стране может начаться гражданская война.