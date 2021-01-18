Фигуристка Сотскова разводится с мужем после нескольких месяцев брака

Бывшая фигуристка Мария Сотскова спустя несколько месяцев брака приняла решение о разводе с мужем. Об этом рассказал супруг спортсменки в Сети, отметив, что все события происходят «не просто так».

Музыкальный продюсер Михаил Омельчук отметил, что сам всегда ценил семью превыше всего остального. Тем не менее, по его словам, он совершил за время в браке множество ошибок, которые «в семье недопустимы». Так же поступала, по мнению Омельчука, и его супруга.

Он предположил, что в семье, возможно, не могут сосуществовать два творческих человека. Омельчук добавил, что благодарен Сотсковой за все, и пожелал ей жизни, полной «света и любви».

«Всегда буду тебя любить!», - приводит слова продюсера портал MK.RU.

Ранее пресса сообщала о возможном разводе модели Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. Подобные выводы были сделаны в связи с якобы имевшем место обращением пары к адвокату по бракоразводному процессу.