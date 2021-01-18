МЧС: после схода лавины в КЧР ищут двоих человек

Специалисты устанавливают местонахождение двоих человек после схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. Организована «горячая линия», на которую поступило 29 звонков. Об этом сообщили в МЧС.

«Организована работа телефона “горячей линии”, всего поступило 29 звонков (устанавливается местонахождение 2 человек). Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер до 25 м/с)», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работы возобновят с наступлением светлого времени суток. Ранее было извлечено тело одного погибшего.