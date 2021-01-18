На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19

На территории России с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг выдали почти 34 тысячи сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что электронный сертификат можно получить в личном кабинете гражданина после второго этапа вакцинации.

В ходе брифинга по организации записи на вакцинацию через «Госуслуги» Чернышенко отметил, что основные ресурсы развитие сервиса направлены на то, чтобы «человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов».

«Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

В понедельник, 18 января, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Чтобы записаться на прививание необходимо на стартовой странице портала «Госуслуги» выбрать услугу «Запись на прием к врачу».