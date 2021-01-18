ЦПВС: террористы совершили 16 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 16 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 16 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 15 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 8 обстрелов, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 1 обстрел», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак.

Состоялось 126-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаррих-Эль-Фаукани до Мутлуджа-Сифтек и обратно.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно.



*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.