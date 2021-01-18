В стране и мире В России свыше 97% школьников вернулись к очному обучению Светлана Головина По данным Минпросвещения, к привычному формату обучения приступили 16,3 миллиона человек. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что к очному обучению в стране вернулись более 97% школьников. «Это более 16,3 миллиона школьников», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1». На данный момент учащиеся всех классов приступили к очному формату обучения в Москве и Новосибирске. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что к очному обучению с 18 января вернутся все средние общеобразовательные учреждения, однако переход с дистанционки должен проходить постепенно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика