В России свыше 97% школьников вернулись к очному обучению
По данным Минпросвещения, к привычному формату обучения приступили 16,3 миллиона человек.
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Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что к очному обучению в стране вернулись более 97% школьников.
«Это более 16,3 миллиона школьников», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
На данный момент учащиеся всех классов приступили к очному формату обучения в Москве и Новосибирске.
Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что к очному обучению с 18 января вернутся все средние общеобразовательные учреждения, однако переход с дистанционки должен проходить постепенно.