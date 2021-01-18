Участник спасательной операции рассказал о поиске людей на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии

Участник спасательной операции на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, где произошел сход лавины, Науруз Капушев рассказал «Звезде» о деталях поиска людей.

«Лавина сошла только на четвертой очереди, а мы с друзьями катались в это время на второй. Когда услышали, что лавина сошла, пострадали люди и нужна помощь в поисках, сразу решили подняться помочь. Было очень отрадно видеть большое количество людей, среди которых сотрудники МЧС, полиции, местные жители , работники поселка и туристы. Всего было более ста человек, которые пытались найти человека, застрявшего под лавиной», - сказал он.

По словам Капушева, работа проходила грамотно - спасатели разделили всех по отрядам и за каждым закрепили участок.

В 16.00 по местному времени всех добровольцев спустили со склона вниз. Спасатели еще продолжали работу наверху.

Инцидент произошел днем 18 января. Момент схода лавины удалось запечатлеть одному из очевидцев курорта. В результате схода лавины погибшим оказался один человек.