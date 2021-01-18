Высокий спрос и выездные пункты: как в России стартовала вакцинация от коронавируса

Стартовала всеобщая вакцинация по всей стране. Желающих привиться от коронавируса оказалось много. Это сделать можно не только в клиниках, но в специальных выездных пунктах, в самом центре Москвы в ГУМе. Медики принимают на прививки с утра и до позднего вечера.

Прийти в выездной пункт вакцинации может любой, достаточно документа, удостоверяющего личность - и это необязательно паспорт. Можно использовать права или студенческий. Перед прививкой обязателен осмотр врача.

«Основные показания или противопоказания определит доктор в индивидуальном порядке. Однако также как и при любой вакцинации, лица, которые сейчас находятся в разгаре респираторно-вирусных заболеваний, вакцинации не подлежат», - сообщила Главный врач городской поликлиники №68 ДМЗ Наталья Кузенкова.

Прививают отечественной вакциной в два этапа. После первой вакцинации сразу записывают на второе посещение автоматически.

Важный момент, на котором акцентируют внимание эксперты. Иммунитет, формирующийся после такой прививки, не уступает естественному. Российская вакцина гарантированно позволяет человеку избежать тяжелого течения болезни и проникновения вируса в легкие.

«По своим качествам антитела вакцинированных и переболевших не будут отличаться. Когда переболел, у него будет более разнообразные антитела после болезни. А что касается болезни - 2% летального исхода и 20% тяжело больных. Разница понятна. Лучше вакцинироваться, чем болеть», - рассказал профессор НИИ Эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что в первый год привьется около 60-ти % населения. И к началу осени в стране может быть сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Для этого до конца января во все российские регионы направят еще около двух миллионов доз отечественной вакцины.

«Иммунитет формируется после первого введения вакцины в течение 42 дней и через три недели после второй вакцины. Человек должен продолжать соблюдать требования безопасности. После второй вакцинации имеет смысл заботиться об окружающих людях. Продолжать носить маску до формирования полноценного иммунитета», - подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Массовая вакцинация населения идет двумя препаратами. В основном — это «Спутник V», разработанный центром Гамалей при участии Министерства обороны. Препарат «Спутник V» применяют во всех регионах страны. От Калининграда до Владивостока.

Большая часть людей не чувствуют недомогания после прививки, однако его появление - нормальная реакция при формировании нового иммунитета. Именно поэтому пациентам после укола нужно провести в поликлинике еще минимум пол часа под наблюдением врачей.

Продолжается иммунизация и в рядах армии. Для солдат и офицеров препарат доставили и на Камчатку. «Спутник V» доставили самолетами военно-транспортной авиации. Привили военных во всех военных округах. Сделать прививку могут и семьи военнослужащих.

«Вообще перед новым годом я еще поставил прививку двухкомпонентную вакцину. Все прошло замечательно, чувствую себя отлично. Сейчас и при первой возможности так же привел супругу на вакцинацию, чтобы обезопасить себя, свою семью и своих родственников», - поделился военнослужащий ЦВО Максим Яровиков.

В Нижегородской области на сайте регионального Минздрава создана специальная опция - оформление электронной заявки на вакцинацию. За несколько часов ее заполнили больше 20 тысяч нижегородцев. В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации и все они доступны для жителей всех возрастов.

На юге страны также стартовала массовая вакцинация. Чтобы записаться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вскоре это можно будет сделать и на портале Госуслуг. Сервис начнет работать с 31 января, а с сегодняшнего дня система уже регистрирует в тестовом режиме. У тех, кто вакцинировался, будут специальные сертификаты.

«Мы берем вот такой QR-код и при необходимости можно проверить, что у нас сертификат профилактической прививки действителен, и им очень удобно пользоваться и, если нужно, его где-то предъявлять», - рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Для тех, кто прошел вакцинацию, выдают прививочный сертификат и бесплатное мороженное.



Подробнее в сюжете Алексея Кошкина.