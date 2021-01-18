От взрыва снаряда из Йемена в Саудовской Аравии пострадало три человека

В Саудовской Аравии три человека пострадало в результате взрыва снаряда, выпущенного с территории Йемена. Инцидент произошел в одной из деревень провинции Джизан. Об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны страны.

«Были ранены 3 мирных жителя - мужчина и двое детей. Они получили осколочные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии» - сообщили в ведомстве.

Ранее вблизи центральной тюрьмы города Аден в Йемене случился сильный взрыв, задевший одну из стен исправительного учреждения и частично разрушивший ее. Как отмечается, центр взрыва пришелся на относительно пустое пространство.