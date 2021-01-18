Поисковые работы на месте схода лавины в Домбае приостановили до утра

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии приостановлены до утра. Об этом сообщили в МЧС.

«В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», - передает ТАСС слова начальника республиканского главка МЧС Александра Голоколенко.

Ранее спасатели извлекли тело погибшего из-за схода лавины. Под снегом еще могут находиться люди.