Поисковые работы на месте схода лавины в Домбае приостановили до утра
Работы приостановили в связи с наступлением темноты и погодными условиями.
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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии приостановлены до утра. Об этом сообщили в МЧС.
«В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», - передает ТАСС слова начальника республиканского главка МЧС Александра Голоколенко.
Ранее спасатели извлекли тело погибшего из-за схода лавины. Под снегом еще могут находиться люди.