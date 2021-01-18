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СМИ: США планируют ввести новые санкции по «Северному потоку-2»

Светлана Головина
20:58 18.01.2021
В частности, ограничения коснутся судна «Фортуна» и компании ООО «КВТ-Рус».
СМИ: США планируют ввести новые санкции по «Северному потоку-2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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По сообщениям СМИ, 19 января Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток -2».

В частности, санкции коснутся судна «Фортуна»,  задействованного в строительстве газопровода, и владеющей им компании ООО «КВТ-Рус».

Отмечается, что о своем решении американцы уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров.

«Мы не комментируем будущие санкционные меры, но мы остаемся в контакте с союзниками и партнерами по возможным вопросам санкций», - пишет Handelsblatt со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Решение принято  на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в который представители США включили газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Ранее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс предложил приостановить санкции против «Северного потока - 2».

Данный проект предполагает прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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