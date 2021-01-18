В стране и мире СМИ: США планируют ввести новые санкции по «Северному потоку-2» Светлана Головина В частности, ограничения коснутся судна «Фортуна» и компании ООО «КВТ-Рус». © Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress Читайте нас на: По сообщениям СМИ, 19 января Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток -2». В частности, санкции коснутся судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода, и владеющей им компании ООО «КВТ-Рус». Отмечается, что о своем решении американцы уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров. «Мы не комментируем будущие санкционные меры, но мы остаемся в контакте с союзниками и партнерами по возможным вопросам санкций», - пишет Handelsblatt со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Решение принято на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в который представители США включили газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ранее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс предложил приостановить санкции против «Северного потока - 2».



Данный проект предполагает прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика