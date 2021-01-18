При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

В Карачаево – Черкесской Республике погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов из-за схода лавины. Об этом ТАСС сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают (тело – прим.ред.)», - сказал он.

По сообщению участника поисково-спасательной операции, заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной, нет.

По предварительным данным, под лавину попали два пункта проката горнолыжного снаряжения. На момент случившегося там могли находиться от четырех до 12 человек, включая детей. Прокуратура проводит проверку.