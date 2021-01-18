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Названа причина закрытия Капитолия в США

Светлана Головина
20:24 18.01.2021
По информации Секретной службы, комплекс был временно закрыт в качестве меры предосторожности.
Названа причина закрытия Капитолия в США
© Фото: imageSPACE Keystone Press Agency Globallookpress
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Закрытие Капитолия в Вашингтоне на вход и на выход было проведено из-за возникшего рядом со зданием небольшого пожара. Об этом сообщили представители Секретной службы Соединенных Штатов.

Уточняется, что возгорание произошло между 1-й улицей и Эф стрит. На данный момент огонь ликвидирован.

«В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт, угрозы общественности нет», - говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Незадолго до этого местные СМИ сообщили, что Капитолий был закрыт  из-за внешней угрозы, а всем находящимся внутри были разосланы предупреждения.

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