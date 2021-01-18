МЧС: тело погибшего извлекли из-под лавины в Домбае

Спасателями было обнаружено и извлечено тело погибшего из-за схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в МЧС.

«В ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего», - отметили в ведомстве.

По факту произошедшего прокуратура республики начала проверку. Сотрудники МЧС совместно с туристами проводят спасательную операцию. По информации ведомства, в результате инцидента под снегом оказались два вагончика с пунктами проката снаряжения. В момент схода лавины в них находилось до 12 человек.