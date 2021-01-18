Шуфутинский отреагировал на призыв запретить музыканту въезд в Литву

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал «Звезде», почему в Литве подняли вопрос о запрете въезда в страну ему и Филиппу Киркорову.

По словам певца, все началось с того, что литовская компания - организатор концертов звезд российской эстрады - попросила у правительства финансовую помощь после того, как из-за отмены выступлений потеряла значительную часть средств.

«Литовская компания, взявшая на себя ответственность проводить концерты и заключившая с нами договор, попросила у своего правительства финансовую помощь, так как она потеряла деньги, потраченные на рекламу, продажу билетов, аренду зала. Им предоставили помощь. Теперь, вроде бы, они попросили помощь еще раз, но получили отказ. В результате этого один из шоуменов инициативно выступил с заявлением, мол, почему мы должны платить деньги налогоплательщиков артистам, которые несут в своих выступлениях российскую пропаганду. Этот повод был активно подхвачен СМИ, где начали рассуждать, а стоит ли вообще разрешать (российским артистам - прим.ред) въезжать в страну. Чтобы выяснить, какие есть правовые нормы запрета въезда в Литву, решили создать комиссию», - рассказал Шуфутинский.

Концерты должны были состояться весной 2020 года, однако из-за пандемии сначала были перенесены на осень прошлого года, а затем на весну 2021 года.

«В Литве 5% населения русскоговорящие. Все они родились в моей стране, выросли со своим языком, культурой, а теперь им запрещают слышать музыку, говорить на этом языке, понимать кто они и какие корни имеют. Я считаю, что это несправедливо, недемократично. Правительство европейской страны не имеет право навязывать свои вкусы или запрещать что-либо своим гражданам», - сказал музыкант.

Шуфутинский отметил, что всегда относился к Литве с большой симпатией и почти на каждом его концерте был аншлаг.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Литвы намерены запретить въезд на территорию страны Шуфутинскому и Киркорову, поскольку их концерты являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».