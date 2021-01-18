Капитолий США закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности
По информации СМИ, всем сотрудникам здания было разослано предупреждение.
© Фото: Rod Lamkey - Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
В Вашингтоне в связи с угрозой безопасности на вход и на выход закрыт Капитолий.
По информации NBC, всем сотрудникам здания было разослано предупреждение.
«Вход и выход запрещен, держитесь подальше от наружных окон, дверей. Если вы снаружи, ищите укрытие», - говорится в тексте сообщения.
На данный момент подробности происходящего не уточняются.