Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19
Тест на COVID-19 показал наличие антител к вирусу.
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В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19 от зараженной матери. Женщина поступила в больницу с недомоганием. Поскольку COVID-19 вызывает патологические изменения в плаценте, а также влияет на рост плода, то врачи приняли решение сделать кесарево сечение.
Ребенок выжил, его состояние оценивается как хорошее. Тест на COVID-19 показал наличие антител к вирусу, что говорит о возможном контакте плода с вирусом.
Ранее жительница Сингапура, перенесшая во время беременности новую коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.