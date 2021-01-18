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Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19

Ирина Киселенко
18:37 18.01.2021
Тест на COVID-19 показал наличие антител к вирусу.
Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19
© Фото: Visual Science, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19 от зараженной матери. Женщина поступила в больницу с недомоганием. Поскольку COVID-19 вызывает патологические изменения в плаценте, а также влияет на рост плода, то врачи приняли решение сделать кесарево сечение.

Ребенок выжил, его состояние оценивается как хорошее. Тест на COVID-19 показал наличие антител к вирусу, что говорит о возможном контакте плода с вирусом.

Ранее жительница Сингапура, перенесшая во время беременности новую коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.

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