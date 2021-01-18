Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19

В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19 от зараженной матери. Женщина поступила в больницу с недомоганием. Поскольку COVID-19 вызывает патологические изменения в плаценте, а также влияет на рост плода, то врачи приняли решение сделать кесарево сечение.

Ребенок выжил, его состояние оценивается как хорошее. Тест на COVID-19 показал наличие антител к вирусу, что говорит о возможном контакте плода с вирусом.

Ранее жительница Сингапура, перенесшая во время беременности новую коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.