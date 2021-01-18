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Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии

Светлана Головина
17:07 18.01.2021
На данный момент по факту произошедшего прокуратура республики начала проверку.
Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии
© Фото: МЧС РФ
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В результате схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб один человек, сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

«Одного человека нашли. Он погиб», - сказал он.

По словам Чочаева, погибший, «скорее всего, неместный», пишет ТАСС.

На данный момент по факту произошедшего прокуратура республики начала проверку. Сотрудники МЧС совместно с туристами проводят спасательную операцию по поиску людей.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен момент схода лавины и спасения одного из туристов.

По информации МЧС, в результате инцидента под снегом оказались два вагончика с пунктами проката снаряжения. В момент схода лавины в них находилось до 12 человек.

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