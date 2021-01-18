Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента России
Указ был подписан Владимиром Путиным 18 января.
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Первым заместителем управляющего делами президента назначен Павел Фрадков. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 18 января.
«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами президента России с 2015 года.